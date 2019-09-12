Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici için İsrail iddiası

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen Mehmet Ekici, bu kararla birlikte büyük şok yaşadı.Bu kararın ardından Mehmet Ekici’nin, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le transferi için görüştüğü konuşuluyor.
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen Mehmet Ekici, bu kararla birlikte büyük şok yaşadı.
Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti 3.5 milyon euroyu bulan Mehmet Ekici'nin, bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından elinde fazla bir seçenek kalmayan Ekici'nin, 6 ay boşta olmak yerine rotasını Orta Doğu'ya çevirdiği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun bu doğrultuda son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le transferi için görüştüğü konuşuluyor.
Fenerbahçe'yle sözleşmesi Temmuz 2020'de bitecek oyuncunun, 6 aylığına Tel Aviv'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Transfer döneminin 18 Eylül'de sona ereceği İsrail Ligi'nde 6 ay oynamayı planlayan Mehmet Ekici'nin Ocak'ta Avrupa'dan başka bir takıma dönmeyi planladığı gelen haberler arasında.
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