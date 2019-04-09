Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunduğu ve bir taraftarın bu anları telefonla kaydederek sosyal medyadan paylaştığı video büyük tartışma yarattı. Galatasaraylı taraftarlar ortaya çıkan bu görüntü sonrası Melo'nun twitterdan ceza almasını örnek göstererek Dirar'ın cezalandırılmasını istedi.
Fenerbahçeli Nabil Dirar'dan Galatasaray'a şok küfür!09.04.2019 09:16
- Fenerbahçeli Nabil Dirar'dan Galatasaray'a şok küfür!
- Başkan Erdoğan Türkiye-Moldova karşılaşmasını değerlendirdi! "Allah nazarlardan saklasın..."
- Başkan Erdoğan Türkiye - Moldova maçında Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
- Galatasaray Kongresi'nde büyük skandal! Ortalığı karıştıracak video
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den A Spor'a CAS açıklaması
- Şok iddia: Ersun Yanal gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak
- Galatasaray Divan Kurulu'nda köfte tartışması
- "Ersun Yanal formsuz ve korkak bir hoca!"
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesine sevindim
- Galatasaray'ın Hatayspor'a attığı gole VAR incelemesi! İşte o pozisyon
- Erman Toroğlu, Beşiktaş -Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendirdi: Zavallı bir Fenerbahçe izliyorum
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde heyecan dorukta! Beşikaş kafilesi Vodafone Park'a ulaştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.