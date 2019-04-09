Fenerbahçeli Nabil Dirar'dan Galatasaray'a şok küfür! 09.04.2019 09:16

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunduğu ve bir taraftarın bu anları telefonla kaydederek sosyal medyadan paylaştığı video büyük tartışma yarattı. Galatasaraylı taraftarlar ortaya çıkan bu görüntü sonrası Melo'nun twitterdan ceza almasını örnek göstererek Dirar'ın cezalandırılmasını istedi.