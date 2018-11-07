Fenerbahçe'de Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, Anderlecht maçı öncesinde idari kararla kadro dışı bırakıldı. Detayları A Spor muhabiri Evren Yavuz aktardı. İşte Benzia'nın kadro dışı kalmasının perde arkası...
Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı kaldı! İşte Benzia kararının perde arkası07 Kasım 2018, Çarşamba
- Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı kaldı! İşte Benzia kararının perde arkası
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