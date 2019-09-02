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Fenerbahçe yeni transferi Luiz Gustavo'yu duyurdu

02.09.2019 19:47

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Sarı lacivertliler, Gustavo'yu bu video ile duyurdu. ​


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