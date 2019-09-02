Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Sarı lacivertliler, Gustavo'yu bu video ile duyurdu.
Fenerbahçe yeni transferi Luiz Gustavo'yu duyurdu02.09.2019 19:47
- Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirildi
- Fenerbahçe yeni transferi Luiz Gustavo'yu duyurdu
- Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! "Nwakaeme'nin pozisyonunda bence hakem inanmadı"
- Falcao İstanbul'a geldi! Taraftara üçlü çektirdi... İşte o anlar
- Usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan ofsayt yorumu: Rezil!
- Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
- Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...
- Son dakika: Mehmet Topal resmen Başakşehir'de!
- Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'da
- AEK - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? AEK - Trabzonspor maçı canlı anlatım (Video)
- Trabzonspor - Sparta Prag maçında Bakan Berat Albayrak'ın gol sevinci
- Liverpool ve Chelsea UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşılaşacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.