Fenerbahçe yeni transferi Luiz Gustavo'yu duyurdu 02.09.2019 19:47

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Sarı lacivertliler, Gustavo'yu bu video ile duyurdu. ​