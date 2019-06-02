Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızı İlyas Tüfekçi'den duygusal paylaşım 02.06.2019 17:34

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi’nin sarı kırmızı battaniyeye sarılı olan görüntülerini kızı sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde kızı İlkin Tüfekçi, “Şampiyonluk tam da böyle bir şey” notunu düştü.

Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan İlyas Tüfekçi, 2 yıldır ALS hastalığı ile mücadele ediyor. Hayatı sımsıkı tutunan Tüfekçi'nin tedavi sürecindeki görüntüleri ise izleyenleri duygulandırdı.



DUALARLA, İNANÇLA, AZİMLE...

Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi sosyal medya hesabı Twittter'dan babasının şampiyonluk kutlamalarına giderken görüntüsünü paylaştı. Tüfekçi, "Şampiyonluk tam da böyle birşey ! Duasını eksik etmeyen herkese çok teşekkür… #ilyastüfekçi Dualarla, inançla, azimle..." notuyla paylaştığı görüntülerde İlyas Tüfekçi'nin neşesinin yerinde olduğu görülüyor..