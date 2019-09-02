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Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirildi

02.09.2019 20:29

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekip Luiz Gustavo'yu 6 milyon Euro bedelle transfer ettiğini KAP'a bildirdi.


Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun transferi için Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

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