Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 FB Konyaspor maçı canlı anlatım izle 26.10.2019 17:30

Fenerbahçe Konyaspor maçına saatler kaldı. Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren Sarı-Lacivertliler 12 puanla 8. sırada yer alan Konya karşısında galip gelmek istiyor. İki takımda bu karşılaşma Süper Lig’de 37. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair detaylar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.



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Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Geride kalan haftalarda 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan 5 averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, üç puan alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Konyaspor karşılaşmasının detayları...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor mücadele edecek. Fenerbahçe Konyaspor maçı bugün (26 Ekim) saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemlr Kemal Yılmaz ile İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakemin Alper Çetin olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 37. MAÇA ÇIKIYOR

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bugün 37. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.