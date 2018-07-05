Fenerbahçe Joffrey Lauvergne'yi renklerine bağladı 04 Temmuz 2018, Çarşamba

Fenerbahçe Basketbol Takımı, en son NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız basketbolcu Joffrey Lauvergne ile sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu twitter'dan paylaştığı video ile transferi böyle duyurmuştu.