Fenerbahçe Jack Wilshere ile anlaştı

Ali Koç yönetiminde yeni bir takım oluşturma hedefiyle yola çıkan ilk büyük transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe Arsenal'den ayrılan İngiliz oyuncu Jack Wilshere ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor
Fenerbahçe Jack Wilshere ile anlaştı03 Temmuz 2018, Salı
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