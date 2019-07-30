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Fenerbahçe Bayern Münih ile Audi Cup'ta mücadele edecek

30.07.2019 20:39

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasına katılacak olan Fenerbahçe, Alman temsilcisi Bayern Münih ile yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.


FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI...

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)

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