Fenerbahçe Bayern Münih ile Audi Cup'ta mücadele edecek

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasına katılacak olan Fenerbahçe, Alman temsilcisi Bayern Münih ile yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI...
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)
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