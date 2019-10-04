Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı anlatım İZLE | FB Antalyaspor maçı canlı skor 04.10.2019 18:40

Fenerbahçe Antalyaspor maçına saatler kaldı. Fenerbahçe, iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda çıktığı son 15 lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. Tedavileri süren Rodrigues ve Moses ile ayağındaki ağrılar sebebiyle ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada haftaya giriyor. Taraftarlar Fenerbahçe Antalyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Fenerbahçe Antalyaspor maçının istatistik bilgileri, özet anlatımı ve kadro bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bir önceki hafta Galatasaray ile derbi maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarı karşısında galibiyet almak istiyor. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşmasının detayları...

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FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maç 4 Ekim Cuma (bugün) günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Dördüncü hakemin Yiğit Arslan olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus.

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR ARASINDA 47'NCİ RANDEVU

FENERBAHÇE ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47'nci maçını oynayacak. Süper Lig'de geride kalan 46 maçın 31'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor'un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı. Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0'lık skorlarla yendi. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti. İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek Antalyaspor'da sakat futbolcuların maça yetişemeyecek olması teknik heyeti üzdü. Fenerbahçe maçında 3 futbolcu forma giyemeyecek. Antalyaspor'da sakatlığı geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine de Chico'ya görev vermesi bekleniyor.