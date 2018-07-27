Yol Durumu

Fenerbahçe Andre Ayew'e kavuştu

26 Temmuz 2018, Perşembe

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Andre Ayew İstanbul'a geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları