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F.Bahçeli yıldız, Trabzon maçında yok!

27 Ocak 2018, Cumartesi
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel maç kadrosunda yer almayacak. İşte ayrıntılar...
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