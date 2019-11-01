Beşiktaş derbisine 11 yabancıyla çıkan ve 1-0 kaybeden Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında 3 puan için değişikliğe gidiyor. Kötü gidişata dur demek isteyen Fatih Terim, kadroda bazı isimlere neşter vurdu. Terim, derbi sonrası "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz" diyerek değişimin sinyalini vermişti. Peki Galatasaray'da kötü gidişatın faturası kimlere çıkacak? Fatih Terim Çaykur Rizespor maçında kimleri kadro dışı bırakırken kimlere şans verecek? İşte Galatasaray'daki değişiklikler sonrası Çayçur Rizespor maçındaki muhtemel 11'i...
Teknik Direktör Fatih Terim, derbi sonrası "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz" diyerek değişimin sinyalini vermişti.
Tecrübeli çalıştırıcı ilk adımı bugün atacak.
BELHANDA VE FEGHOULİ'DE ISRARCI DEĞİL
Mariano ve Nagatomo'yu takımdan kesme kararı alan Fatih Terim, sağ bekte Şener Özbayraklı'ya, sol bekte Emre Taşdemir'e forma verecek.
Terim, sezon başından bu yana formsuz olan Belhanda ve Feghouli'de artık ısrarcı olmayacak. Cezası biten Ömer Bayram orta sahada oynayacak.
Beşiktaş derbisinde son bölümde görev alan ve istekli futboluyla hocasının gözüne giren Adem Büyük de Rizespor maçına 11'de başlayacak.
ZORLU KASIM AYI RİZE İLE BAŞLIYOR
EKIM ayında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'ın Kasım ayı fikstürü de oldukça zorlu. Bugün Türk Telekom Stadı'nda Rizespor'u ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, haftaya önce Real Madrid sonra Gaziantep'le deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray milli ara dönüşü Türk Telekom Stadı'nda 5 gün içinde Başakşehir ve Club Brugge'le kritik maçlar oynayacak. Terim'in Rize'ye karşı çıkarmayı planladığı 11 şu şekilde...
Muslera
Şener
Luyindama
Emre Taşdemir
Ryan Donk
Nzonzi
Lemina
Adem Büyük
Ömer Bayram
Babel
Andone
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