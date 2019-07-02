Ever Banega'nın manejerinden Galatasaray açıklaması 02.07.2019 19:00

Galatasaray, Arjantinli yıldız Ever Banega ile uzun süredir ilgileniyordu. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Galatasaray'ın Banega transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baransel, Banega'nın menajeri Santiago Hirsig'in 'Banega Galatasaray ile anlaştı. Kulüpler arasındaki görüşmeyi bilmiyorum" dediğini söyledi.

Galatasaray'da Banega transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer yapmak için Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar Ever Banega transferinde bir süredir ısrarlı tavrını sürdürüyordu.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK"

Arjantinli yıldızın menajeri Hirsig transfer ile ilgili olarak, ''Galatasaray ile anlaştık. Kulüplerin arasındaki görüşmeyi bilmiyorum'' ifadesini kullandı.