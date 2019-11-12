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EURO 2020 için geri sayım! A Milli Futbol Takımı'mız İzlanda maçı hazırlıklarını sürdürdü...

12.11.2019 18:30

A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 elemelerinde merakla beklenen İzlanda maçına sayılı günler kaldı. A Milli Takım’ın İzlanda karşısında oynayacağı kritik mücadelede 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi Milliler hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Takımı’mız Teknik Direktör Şenol Güneş öncülüğünde Riva’da antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. İşte EURO 2020 elemelerine ilişkin detaylar ve antrenmadan notlar…


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