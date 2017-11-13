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Eski takım arkadaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

12 Kasım 2017, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve NTV Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol Özel'in konuğu oldu. Eski takım arkadaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattı.
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