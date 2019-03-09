"Ersun Yanal formsuz ve korkak bir hoca!" 09.03.2019 22:35

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Uzundurukan, "Ersun Yanal formsuz ve korkak bir hoca. Fenerbahçe yönetiminin sezon sonunda Ersun Yanal ile yollarını ayıracağını düşünüyorum" dedi.