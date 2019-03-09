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"Ersun Yanal formsuz ve korkak bir hoca!"

09.03.2019 22:35

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Uzundurukan, "Ersun Yanal formsuz ve korkak bir hoca. Fenerbahçe yönetiminin sezon sonunda Ersun Yanal ile yollarını ayıracağını düşünüyorum" dedi.


Zeki Uzundurukan, "Fenerbahçe en büyük hatayı Aykut Kocaman'ın göndermekle yaptı. Aykut Kocaman'ın yeni sezonda Fenerbahçe'ye döneceğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la orta sıralarda ilk 5'e girebilecek bir takım olabilir çünkü Ersun Yanal formsuz ve korkak bir hoca. Fenerbahçe yönetiminin sezon sonunda Ersun Yanal ile yollarını ayıracağını düşünüyorum" dedi.
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