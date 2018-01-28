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Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk yorumu

27 Ocak 2018, Cumartesi
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Osmanlıspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, böyle taraftarı çıldırta çıldırta oynarlarsa, 8 hafta böyle götürürlerse Başakşehir bunları tokatlar götürür" ifadelerini kullandı.
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