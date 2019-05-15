Akhisarspor - Galatasaray karşılaşmasında Martin Linnes 63. dakikada yerde kaldı ve Hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Penaltı pozisyonunu yorumlayan Erman Toroğlu, "Pozisyon ceza sahası içinde" dedi.
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! "Pozisyon ceza sahası içinde"15.05.2019 23:46
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Rizeyi, Akhisarı nasıl yendiniz ama helal yaaaaaa işler tıkır tıkır yürüyor. Hakemde insan canım... Sayenizde futboldan tiksindim yeter be yeterrrrrrrrrrrrr...
GS bu gün olağan joker haklarını kullandı, 2 penaltı ve 1 kırmızı kart, iyi tiyatroydu. Hakem Oskarı hak etti.
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