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Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! "Pozisyon ceza sahası içinde"

15.05.2019 23:46

Akhisarspor - Galatasaray karşılaşmasında Martin Linnes 63. dakikada yerde kaldı ve Hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Penaltı pozisyonunu yorumlayan Erman Toroğlu, "Pozisyon ceza sahası içinde" dedi.


YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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C.A C.A

Rizeyi, Akhisarı nasıl yendiniz ama helal yaaaaaa işler tıkır tıkır yürüyor. Hakemde insan canım... Sayenizde futboldan tiksindim yeter be yeterrrrrrrrrrrrr...

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır1
cevapla 16.05.2019 09:01
adalet adalet

GS bu gün olağan joker haklarını kullandı, 2 penaltı ve 1 kırmızı kart, iyi tiyatroydu. Hakem Oskarı hak etti.

Aynı Görüşte misiniz?
evet176
hayır178
cevapla 16.05.2019 05:53
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