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Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! "Nwakaeme'nin pozisyonunda bence hakem inanmadı"

01.09.2019 23:11

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi. Maçtaki kritik 2 pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "Nwakaeme'nin pozisyonunda bence hakem inanmadı. Pereira da ise dizden sekip geliyor, buna penaltı verilmiyor." ifadelerini kullandı.


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