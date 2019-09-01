Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! "Nwakaeme'nin pozisyonunda bence hakem inanmadı" 01.09.2019 23:11

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi. Maçtaki kritik 2 pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "Nwakaeme'nin pozisyonunda bence hakem inanmadı. Pereira da ise dizden sekip geliyor, buna penaltı verilmiyor." ifadelerini kullandı.