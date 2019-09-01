A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi. Maçtaki kritik 2 pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "Nwakaeme'nin pozisyonunda bence hakem inanmadı. Pereira da ise dizden sekip geliyor, buna penaltı verilmiyor." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! "Nwakaeme'nin pozisyonunda bence hakem inanmadı"01.09.2019 23:11
- Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! "Nwakaeme'nin pozisyonunda bence hakem inanmadı"
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