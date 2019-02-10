A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Diagne ikinci sarıdan net atılması lazım. Nagatomo ne dedi? Neden atamıyorsun? Hakemden bu akşam iğrendim. Ben bunlar yüzünden hakem oldum." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu! "Hakemden bu akşam iğrendim!"10.02.2019 22:16
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