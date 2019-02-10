Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu! "Hakemden bu akşam iğrendim!" 10.02.2019 22:16

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Diagne ikinci sarıdan net atılması lazım. Nagatomo ne dedi? Neden atamıyorsun? Hakemden bu akşam iğrendim. Ben bunlar yüzünden hakem oldum." ifadelerini kullandı.