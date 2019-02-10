Haberler Web TV Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu! "Hakemden bu akşam iğrendim!"

Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu! "Hakemden bu akşam iğrendim!"

10.02.2019 22:16

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Diagne ikinci sarıdan net atılması lazım. Nagatomo ne dedi? Neden atamıyorsun? Hakemden bu akşam iğrendim. Ben bunlar yüzünden hakem oldum." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları