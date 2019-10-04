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Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Fenerbahçe'nin lehine... (Video)

04.10.2019 21:37

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. İlk yarıda çok tartışılan penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Fenerbahçe'nin lehine net penaltı verilmedi." ifadelerini kullandı.


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