A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. İlk yarıda çok tartışılan penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Fenerbahçe'nin lehine net penaltı verilmedi." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Fenerbahçe'nin lehine... (Video)04.10.2019 21:37
- Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Fenerbahçe'nin lehine... (Video)
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