Erman Toroğlu'ndan flaş Gomis yorumu! 05 Ağustos 2018, Pazar

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Akhisarspor'un oynayacağı Süper Kupa finali öncesinde, sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Gomis bu olaydan sonra menajerim bu işi yaptı yorumu yapmasın, beraber yapıldı. Menajeri ona bu kadar şuna bu kadar verdiniz diyerek takımın içine bombayı bıraktı. Gomis artık taraftarın gözünde de bir tık indi. Artık sempatiklik avantajı da yok. Galatasaray 2-3 maç iyi gitse tamam, ama kötü giderse işler karışır. Bundan Fatih Terim'de, yönetimde rahatsızdır. Ben bu işin Galatasaray'a zarar vereceği kanaatindeyim.