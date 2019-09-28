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Erman Toroğlu'ndan flaş Falcao yorumu: Galatasaraylı futbolcular Falcao'ya yardım etmiyor! (Video)

28.09.2019 21:26

Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Falcao'ya yardım etmiyorlar. Falcao'yu çok tek başına bırakıyorlar. Babel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat Falcao ezildi iki stoper arasında." ifadelelerini kullandı.


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