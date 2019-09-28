Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Falcao'ya yardım etmiyorlar. Falcao'yu çok tek başına bırakıyorlar. Babel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat Falcao ezildi iki stoper arasında." ifadelelerini kullandı.
Erman Toroğlu'ndan flaş Falcao yorumu: Galatasaraylı futbolcular Falcao'ya yardım etmiyor! (Video)28.09.2019 21:26
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