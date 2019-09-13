A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen ve takımın galibiyet golünü atan Radamel Falco ile ilgili değerlendirmede bulundu. Toroğlu, "Falcao'nun kumaşı belli, çok seri karar veriyor" ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun değerlendirmesi...
Erman Toroğlu'ndan flaş Falcao yorumu! Falcao'nun kumaşı...13.09.2019 23:20
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