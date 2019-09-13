Haberler Web TV Erman Toroğlu'ndan flaş Falcao yorumu! Falcao'nun kumaşı...

Erman Toroğlu'ndan flaş Falcao yorumu! Falcao'nun kumaşı...

13.09.2019 23:20

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen ve takımın galibiyet golünü atan Radamel Falco ile ilgili değerlendirmede bulundu. Toroğlu, "Falcao'nun kumaşı belli, çok seri karar veriyor" ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun değerlendirmesi...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları