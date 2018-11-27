Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında, "Bu Fenerbahçe'nin verilerini versen ne olur, vermesen ne olur? Fenerbahçe'nin verisi yok, boş kağıt versen daha iyi" dedi.
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler27 Kasım 2018, Salı
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