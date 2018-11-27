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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler

27 Kasım 2018, Salı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında, "Bu Fenerbahçe'nin verilerini versen ne olur, vermesen ne olur? Fenerbahçe'nin verisi yok, boş kağıt versen daha iyi" dedi.


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