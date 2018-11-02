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Erman Toroğlu'ndan Comolli iddiası : Fenerbahçe'de takımı Comolli çıkarıyor

02 Kasım 2018, Cuma

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Hala Comolli Fenerbahçe'yi buraya getiriyorsa, Soldado'ya 'Git' diyen adam, 'Seni satacağız' diyen adam, Frey'i alan adam; demek hala takımı Comolli çıkarıyor" ifadelerini kullandı.


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