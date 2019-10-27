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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş derbisi sonrası flaş yorum! "Galatasaray'ın şampiyon olma şansı sıfır"

27.10.2019 22:59

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından bomba açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'ın şampiyon olma şansı sıfır." ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun o açıklaması...


A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından bomba açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'ın şampiyon olma şansı sıfır." ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun o açıklaması...

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