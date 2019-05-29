Erman Toroğlu'ndan Abdullah Avcı yorumu! 29.05.2019 22:19

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ta şimdi feda döneminin bir üstü yaşanıyor. Taraftarlar Şenol Güneş'i çok sevmişti. Bu şartlarda Şenol Güneş'in üzerine Abdullah Avcı nasıl olur soru işareti. %50, %50 diyorum. Beşiktaş'ta 4 yıl önce Fikret Orman zaten Abdullah Avcı'yı istiyordu. Bu yüzden Şenol Güneş arasında hep bir kara kedi vardı. Şu anda Fikret Orman'ın dediği ve istediği oldu." ifadelerini kullandı.