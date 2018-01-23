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Erman Toroğlu yorumladı! Ofsayt mı?

22 Ocak 2018, Pazartesi
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kayserispor'a attığı ilk golü değerlendirdi. Pozisyonu yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesi net ofsayt var" ifadelerini kullandı.
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