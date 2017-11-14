Erman Toroğlu: Tek çare Şenol Güneş

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu, Milli Takım'ın tek çaresinin Şenol Güneş olduğunu söyledi. Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Şuanda federasyonun yapacağı bir şey var. Çok net, kesin çözüm. Çok net ama. Şenol Güneş'e diyecekler ki 'Kardeşim, 1 sene izin alacaksın, federasyonda verecek. Gelecek maça kadar burayı organize edeceksin.'. Net bak net. Beşiktaş'tan izin alacaksın. Milli Takım'da bir şey yok. Hiç olmazsa gidişi gelişi federasyona bir şey yapar. Şuanda Şenol'dan başka çare yok. Çok net söylüyorum. Türkiye'de buna Şenol Güneş'ten başka çare yok."
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Futbol bir zeka oyunudur. Zeki futbolculardan ve teknik adamdan oluşan takım yani ortalama zekası üstün olan takım bu oyunu kazanır.
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