Erman Toroğlu: Pozisyon net bir biçimde penaltı değil

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayına bağlanarak Galatasaray - Konyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Pozisyon net bir biçimde penaltı değil" yorumunu yaptı.
Erman Toroğlu: Pozisyon net bir biçimde penaltı değil23 Kasım 2018, Cuma
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