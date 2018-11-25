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Erman Toroğlu: Penaltı net penaltı

25 Kasım 2018, Pazar

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarı oyunun hakimi Trabzonspor. Penaltı net penaltı, sarı kart da doğru" yorumunu yaptı.


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