A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kulüpler Birliği, Galatasaray'a kumpas kuruyor. Çünkü Kulüpler Birliği Başkanı Beşiktaşlı" dedi.
Erman Toroğlu: "Kulüpler Birliği Galatasaray'a kumpas kuruyor"08 Aralık 2018, Cumartesi
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