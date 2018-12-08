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Erman Toroğlu: "Kulüpler Birliği Galatasaray'a kumpas kuruyor"

08 Aralık 2018, Cumartesi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kulüpler Birliği, Galatasaray'a kumpas kuruyor. Çünkü Kulüpler Birliği Başkanı Beşiktaşlı" dedi.


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