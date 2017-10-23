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Erman Toroğlu: "G.Saray seyircisi fiyasko!"

22 Ekim 2017, Pazar
Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı...
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GS GS

FB yine HAKEMLE

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cevapla 23.10.2017 00:11
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