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Erman Toroğlu Galatasaray'ın penaltısını değerlendirdi

23 Aralık 2018, Pazar

Galatasay-Sivasspor maçının 17. dakikasında maçın hakemi Umut Meler, Belhanda'nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda VAR'a gitti ve VAR'dan penaltı kararı çıktı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu kararı yorumladı!


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