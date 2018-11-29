A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Kulüpler Birliği akıllı olsun önce, yardımcı hakem ne diyor biliyor musunuz Galatasaray - Konyaspor maçında hakeme 'abi pozisyon çok temiz devam et' diyor." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu Galatasaray maçıyla ilgili flaş ayrıntıyı açıkladı!29 Kasım 2018, Perşembe
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