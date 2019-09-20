Erman Toroğlu: Fatih Terim'i hedef alıyorsan ondan korkuyorsun demektir 20.09.2019 22:27

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Ali Koç, sen başkansın. Fatih Terim'e laf söylüyorsan, onu hedef alıyorsan ondan korkuyorsun demektir." ifadelerini kullandı.

Toroğlu, "Ali Koç, sen başkansın. Fatih Terim'e laf söylüyorsan, onu hedef alıyorsan ondan korkuyorsun demektir. Fatih Terim'i yüceltip, kendi hocanı küçültüyosun. Ali Koç acemilik ediyor. Senin ne işin var?" ifadelerini kullandı.