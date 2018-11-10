A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fatih Terim'in Sinan saplantısı var ama çok fazla uğraşmasın, bir halt olmaz. Galatasaray'da bu kadar oynayan bir adam buysa, kusura bakmasın ama yürüsün gitsin yani" dedi.
Erman Toroğlu: "Fatih Terim, Sinan Gümüş için fazla uğraşmasın"10 Kasım 2018, Cumartesi
- Erman Toroğlu: "Fatih Terim, Sinan Gümüş için fazla uğraşmasın"
- Emre Bol: Cezaları verenlerin ellerine kollarına sağlık, az bile vermişler
- Levent Tüzemen: Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm
- PFDK'dan tarihi ceza! PFDK Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararını açıkladı
- Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı kaldı! İşte Benzia kararının perde arkası
- Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sokak kabadayısı' yanıtı!
- Nakavt olan boksör hayatını kaybetti
- İşte Fırat Aydınus'un derbi raporu
- Erman Toroğlu'ndan Comolli iddiası : Fenerbahçe'de takımı Comolli çıkarıyor
- Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı
- Batman'da olay! Ambulans sahaya girdi
- Erman Toroğlu: Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.