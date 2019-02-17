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Erman Toroğlu: Diagne'nin atılması gerekiyordu

17.02.2019 22:03

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Diagne'nin atılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.


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