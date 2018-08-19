Erman Toroğlu: Beşiktaş sefilleri oynadı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, BB Erzurumspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş ilk yarıda sefilleri oynadı... Maçın gerçek hakkı 3-0. Beşiktaş'ın büyük şansı skor. Beşiktaş'ta bir halt var. Kolay değil. Bayram değil seyran değil bir anda kongre kararı alındı." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu: Beşiktaş sefilleri oynadı19 Ağustos 2018, Pazar
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