Erman Toroğlu: Beşiktaş sefilleri oynadı 19 Ağustos 2018, Pazar

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, BB Erzurumspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş ilk yarıda sefilleri oynadı... Maçın gerçek hakkı 3-0. Beşiktaş'ın büyük şansı skor. Beşiktaş'ta bir halt var. Kolay değil. Bayram değil seyran değil bir anda kongre kararı alındı." ifadelerini kullandı.