Erman Toroğlu, Beşiktaş -Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendirdi: Zavallı bir Fenerbahçe izliyorum 25.02.2019 22:14

Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, “ Akhisarspor Fenerbahçe'ye göre daha şahsiyetli oynadı Galatasaray karşısında. Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki oyunu için bir tek kelime söyleyebilirim. Fenerbahçe düşme hattından çok zor çıkar. Ben daha farklı bir Fenerbahçe bekledim. Fenerbahçe için tek kelime söyleyebilirim. Zavallı Fenerbahçe. Zavallı bir Fenerbahçe izliyorum" ifadelerine yer verdi.