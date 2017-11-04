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Erman Toroğlu: "Aykut Kocaman, Mehmet Topal'a sıcak bakmıyor"

04 Kasım 2017, Cumartesi
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, 'Kulüp içinden aldığım duyuma göre Aykut Kocaman, Mehmet Topal'a sıcak bakmıyor.' dedi.
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