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Ergin Ataman'dan flaş açıklama: Fenerbahçe Başkanı azmettiricidir!

09.06.2019 22:22

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 1. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup ederek 1-0 öne geçti. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'dan sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a yönelik sert bir açıklama geldi.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 1. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup ederek 1-0 öne geçti. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'dan sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a yönelik sert bir açıklama geldi. Sosyal medyada ağır hakaret ve tehditler aldığını belirten ve böyle devam etmesi halinde Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'na gitmeyeceğini ifade eden Ataman, "Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır." ifadelerini kullandı.

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