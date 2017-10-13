Yol Durumu

Erdoğan toplantıyı yarıda kesti onu aradı

09 Ekim 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıyı yarıda keserek Ampute Milli Takımı'nı telefonda tebrik etti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ALP ARSLAN ALP ARSLAN

HELAL İŞTE BAŞKANLIK,SAHİP ÇIKMA...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2017 08:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları