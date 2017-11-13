Erdoğan futbola nasıl başladı?

7 YIL FORVET OYNADIM"
Oradan Camialtı'na amatör kümeye geçerek 7 yıl orada forvet oynadım. Hem de okuyorum. Camialtı'nda oynarken İstanbul Amatör Karması'na seçildim. Gökmen ile Yasin'in kardeşleri Doğan da bizim amatör karmanın kalecisiydi. Ali Sami Yen'in o zamanlar çimleri tam budanmış değildi. Çimi vardı. Çünkü sonraları çim mim görmek mümkün değildi; Ali Sami Yen o hale düştü. Orada amatör karmasına seçildik. Yasin Özdenak ve Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Doğan da bizim amatör karmamızda kaleciydi.
Babam kesinlikle okuyacaksın diyordu. Top oynadığımı çok sonraları öğrendi. Biz başkalarından ayakkabı alırdık. Ben Adidas ayakkabıyı çok sonraları aldım. Ancak sonra babamı futbol konusunda ikna ettim.
O dönemlerde oynadığımız sahalar çok kötüydü. Şeref Stadı, Vefa Stadı, Bozkurt Stadı, Alibeyköy de vardı. Paşabahçe vardı. Buralarda oynardık. Şartlar kötüydü. Toprak sahalarda oynamak zordu. Duşlar berbattı.
"BİR KERE KIRMIZI KART GÖRDÜM"
Kariyerim boyunca sadece bir kez kırmızı kart gördüm. O kartı da Anadolu Hisarı Stadı'nda görmüştüm. O gün Yıldız'la oynuyorduk. Takım kaptanı olarak hakeme itiraz ettim, çıkardı bana kırmızıyı gösterdi.
Erokspor'dayken, anacığım formamı yıkar, kuruturdu. Onun hiç öyle niye oynuyorsun falan dediği yoktu.
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