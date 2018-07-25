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Emre Bol: "Bu tablo menemenle, bileklikle çözülmez"

25 Temmuz 2018, Çarşamba

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de yayınlanan "Camiaya Sesleniş" programında Fenerbahçe'nin borcunu açıklamasından sonra A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin mali durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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