Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de yayınlanan "Camiaya Sesleniş" programında Fenerbahçe'nin borcunu açıklamasından sonra A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin mali durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Emre Bol: "Bu tablo menemenle, bileklikle çözülmez"25 Temmuz 2018, Çarşamba
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