Emre Belözoğlu İzlanda maçında oynayacak mı? İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i... 14.11.2019 15:48

Milli Takım bugün 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda en kritik maçına çıkıyor. İstanbul'da İzlanda'yı konuk edecek Türkiye'ye; Avrupa Şampiyonası için beraberlik dahi yetecek. Maç öncesinde Cenk Tosun'un sakatlık haberi moralleri bozarken, kaptan Emre Belözoğlu'nun da son durumu belli oldu. Kritik mücadele ile ilgili son bilgileri A Spor canlı yayınında Hakan Gündoğar aktardı. Gündoğar Türkiye'nin İzlanda maçındaki muhtemel 11'ini de açıkladı.