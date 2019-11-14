Milli Takım bugün 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda en kritik maçına çıkıyor. İstanbul'da İzlanda'yı konuk edecek Türkiye'ye; Avrupa Şampiyonası için beraberlik dahi yetecek. Maç öncesinde Cenk Tosun'un sakatlık haberi moralleri bozarken, kaptan Emre Belözoğlu'nun da son durumu belli oldu. Kritik mücadele ile ilgili son bilgileri A Spor canlı yayınında Hakan Gündoğar aktardı. Gündoğar Türkiye'nin İzlanda maçındaki muhtemel 11'ini de açıkladı.
Emre Belözoğlu İzlanda maçında oynayacak mı? İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...14.11.2019 15:48
- Emre Belözoğlu İzlanda maçında oynayacak mı? İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...
- Ziraat Türkiye Kupası'nda Atılan En Güzel 10 Gol (2019-2020 Sezonu)
- Milli Takım'da şok! Cenk Tosun sakatlandı...
- İzlanda Milli Takımı İstanbul'da!
- Cimbom'un yıldızı Falcao'dan "Çok çalışıyorum" mesajı
- EURO 2020 için geri sayım! A Milli Futbol Takımı'mız İzlanda maçı hazırlıklarını sürdürdü...
- Canlı yayında bomba iddia: Galatasaray için kayyum tehlikesi var
- Uluç'tan Cengiz'e Eleştiri: "Benim Gündemimde Seçim Yok Deyip Bu İşin İçinden Çıkamazsınız"
- Galatasaray seçime gidiyor
- Beşiktaş - Denizlispor maçından önemli kareler
- Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Sloukas Atatürk pankartını tutmadı
- Ünal Karaman'dan Sörloth açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.