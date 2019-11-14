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Emre Belözoğlu İzlanda maçında oynayacak mı? İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i...

14.11.2019 15:48

Milli Takım bugün 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda en kritik maçına çıkıyor. İstanbul'da İzlanda'yı konuk edecek Türkiye'ye; Avrupa Şampiyonası için beraberlik dahi yetecek. Maç öncesinde Cenk Tosun'un sakatlık haberi moralleri bozarken, kaptan Emre Belözoğlu'nun da son durumu belli oldu. Kritik mücadele ile ilgili son bilgileri A Spor canlı yayınında Hakan Gündoğar aktardı. Gündoğar Türkiye'nin İzlanda maçındaki muhtemel 11'ini de açıkladı.


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