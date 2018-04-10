Cristiano Ronaldo'dan Suriye mesajı! 10 Nisan 2018, Salı

Suriye'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırının ardından, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Suriye mesajı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.